Familieleden van de militairen vertelden aan RTL dat de Congolezen weigeren om de Belgen te laten vertrekken. Defensie zou nog geprobeerd hebben om een Frans of een Spaans toestel te sturen om hen terug te krijgen, maar die toestellen mochten het Congolese luchtruim niet in.

Twaalf militairen, onder wie een verpleegkundige, zitten nu dus nog altijd vast in Kindu. Hun missie is "toezicht houden op het materiaal", zoals luitenant-kolonel Stefaan Schoenmaekers het zegt.

Het Belgische leger is al jaren aanwezig in Kindu, in het kamp Kasuku op de luchthaven van de stad. Er huist een klein contingent, in het kader van de militaire samenwerking tussen België en Congo. Dat contingent beschikt over enkele Unimog-vrachtwagens en Iltis-jeeps, en gesofisticeerd communicatiemateriaal. RTL meldt dat de twaalf nog bevoorrading hebben voor twee weken.

De ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken weigerden elke commentaar aan RTL.

De militaire samenwerking tussen België en Congo werd op 14 april plots stopgezet door Kinshasa, nadat Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in een communiqué opmerkingen had geformuleerd over de aanstelling van premier Bruno Tshibala.