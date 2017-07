Na 17 jaar was de vorige rode lijst dringend aan een update toe. Op basis van bijna 120.000 historische en recente verspreidingsgegevens stelde het instituut die nieuwe rode lijst op.

Van de 41 inheemse soorten sprinkhanen en krekels zijn er zes regionaal uitgestorven, zes soorten zijn in meerdere of mindere mate bedreigd (ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar), twee soorten zijn bijna in gevaar en de overige zeventwintig soorten zijn momenteel niet in gevaar. In vergelijking met de vorige rode lijst zijn er minder soorten bedreigd dan voorheen, maar aangezien de vorige lijst met een andere methode is opgemaakt, is een vergelijking tussen beide lijsten moeilijk, stipt het instituut wel aan.

Vooral in de Kempen, de duinen, de Noord-Vlaamse dekzandenrug, het Hageland en de Dijle- en de Getevallei worden relatief veel soorten gevonden.