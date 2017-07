Maar ondanks deze stijging van het aantal pleeggezinnen, staan er toch nog altijd heel wat kinderen op een wachtlijst. "Op dit moment zoeken we nog voor 109 baby's en peuters een pleeggezin waar ze enkele maanden of jaren of af en toe in het weekend terechtkunnen", vertelt Niels Heselmans. "En vooral voor jonge kinderen is zo'n plek in een gezin erg belangrijk voor hun verdere ontwikkeling."

Maar ook voor andere leeftijden blijkt het soms moeilijk om een pleeggezin te vinden. Heel vaak gaat het dan om broers en zussen die samen een plek zoeken zodat ze niet uit elkaar moeten worden gehaald. En ook voor kinderen met een beperking is het soms moeilijk om pleegouders te vinden.