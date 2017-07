Anderhalve maand geleden had Kind en Gezin de vergunning van de twee kinderdagverblijven in Antwerpen en Schoten al geschorst na een ernstig incident van grensoverschrijdend gedrag. Er was aan het licht gekomen dat een kinderverzorgster een baby ruw behandeld had. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek.

In het verleden waren er bij de crèche al verschillende problemen geweest op het vlak van personeelsbeleid, voeding en hygiëne. De uitbaatster maakte op dat ogenblik een plan om die tekorten weg te werken. Kind en Gezin verklaarde ook dat er stappen vooruit gezet waren, iets wat bevestigt werd door de inspectie eind mei. Toch werd toen ook duidelijk dat er nog extra inspanningen nodig waren.

De uitbaatster kreeg tot eind vorige week de tijd om met een plan te komen om de opvang van de kinderen te verbeteren, maar dat was niet voldoende om Kind en Gezin te overtuigen. Kind en Gezin heeft nu beslist om de vergunning definitief in te trekken.