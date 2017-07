"The floor is lava! Niet voor iedereen is het een spel", stelt Handicap International. Sommige mensen wagen echt hun leven met elke stap die ze zetten: mijnen en explosieve restanten van de oorlog maken elke dag achttien slachtoffers, klinkt het. De overlevenden moeten opnieuw leren lopen.

Met een videofilmpje vraagt Handicap International om (financiële) hulp, om te kunnen ontmijnen en om slachtoffers te kunnen helpen. Er is ook een oproep om een petitie te ondertekenen om te protesteren tegen bombardementen op burgers.

Op filmpjes op sociale media is te zien hoe mensen na de uitroep "De vloer is lava!" vijf tellen de tijd hebben om een plekje te vinden waar ze de vloer niet raken. Dat levert beelden op van mensen die op vuilnisbakken springen of in de struiken, aan een paal gaan hangen of tijdens hun pogingen om een plekje te vinden allerlei dingen omvergooien.