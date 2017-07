Het deeltijds pensioen vormt een onderdeel van de pensioenhervorming die federaal minister Daniel Bacquelaine (MR) wil invoeren vanaf 2025. De socialistische vakbond ABVV heeft de nota echter al afgeschoten. Ook het christelijke ACV reageert erg kritisch, maar wil wel onderhandelen.

Volgens de minister kan het systeem een oplossing beiden voor het tekort aan leerkrachten Frans, wiskunde of informatica, dat in bepaalde regio's heerst. "Er zijn een pak leerkrachten bereid om terug te keren uit pensioen", maakt Crevits zich sterk.

Open VLD en de N-VA zien een andere oplossing voor het probleem: "Alle leerkrachten in Vlaanderen worden betaald uit dezelfde pot. Waarom is het dan zo moeilijk om alle vacatures centraal te verzamelen?", vraagt Jo De Ro (Open VLD). "Er zijn jongens en meisjes die honderden sollicitatiebrieven hebben geschreven, maar telkens achter het net hebben gevist omdat ze geen correcte informatie vinden. Die mensen moeten honderden websites uitpluizen of via via vernemen of er ergens een vacature is."

"Zowel in het officieel als in het gesubsidieerd onderwijs betalen wij alle mensen van de eerste tot de laatste euro", vat Koen Daniëls (N-VA) samen. "Laat ons nu ook zorgen dat alle vissen in dezelfde put zitten."

Crevits laat naar eigen zeggen het initiatief voor een centrale databank aan het parlement. "Maar ik vind het wel van belang dat scholen vrij kunnen kiezen wie ze aanwerven. Dat staat in het regeerakkoord", reageert ze. "Bovendien is het aantal werkloze leerkrachten momenteel bijzonder laag. Om dat op te lossen moeten we onder meer de educatieve master uitrollen, zodat jongeren op de universiteit onmiddellijk voor een traject naar een loopbaan als leerkracht kunnen kiezen."