De ontdekking van de politie-uniformen kan volgens Vincent Gilles, voorzitter van de VSOA politie, twee zaken betekenen: ofwel maakten de terreurverdachten zich op om een aanslag te plegen op de bevolking onder het mom van een politieactie, ofwel planden ze een aanslag op een commissariaat. "We hebben het recht om ons zorgen te maken", klinkt het.

Stéphane Deldicque van ACV Politie benadrukt dat de herkomst van de politie-uniformen cruciaal is. "Gaat het om namaak of echte uniformen?" Dat laatste zou hem zorgen baren. "Voor agenten is het zorgwekkend dat criminelen de hand kunnen leggen op de originele uniformen."

De regel is duidelijk: als een agent merkt dat zijn uniform gestolen is, moet hij of zij dat signaleren. "Agenten zijn zich er goed van bewust dat dat niet onbeduidend is", legt Gilles uit. Toch zijn uniformen moeilijk te traceren omdat ze - in tegenstelling tot wapens - geen serienummer bevatten.