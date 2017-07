"De zwaarste onweders worden vanavond en vannacht verwacht", zegt weerman Frank Deboosere. "De buien zullen min of meer van het westen naar het oosten over het land trekken. Er zijn nu wel al een paar buien geweest zijn in de Westhoek."

De buien kunnen lokaal hevig zijn, maar het is code geel. Dat betekent volgens de KMI-kleurcodes niet meer of niet minder dan dat er onweer op komst is. "Dat is niet abnormaal, het is zomer", benadrukt Frank Deboosere. De temperaturen zullen vandaag nog oplopen tot 28 à 29 graden.

In het tweede deel van de nacht wordt het vanaf het westen droger met opklaringen en kan er nevel of mist opduiken. Het blijft zacht met minima van 16 tot 19 graden.