De parlementaire commissie die onderzoek of de zogenoemde afkoopwet er sneller is gekomen door druk van Chodiev, had hem begin deze week opgeroepen om morgen voor de commissie te verschijnen.

Toen die via zijn advocaat liet weten dat hij niet op de uitnodiging zou ingaan, stuurde de commissie een dagvaarding naar de miljardair. Ook die zal de miljardair naast zich neerleggen, laat zijn advocaat Pascal Vanderveeren vandaag weten. Hij voert aan dat zijn cliënt van bij de start is behandeld als een schuldige. "De aanvallen ad hominem zijn nooit gestopt", aldus Vanderveeren.



Mocht de onderzoekscommissie als volgende stap beslissen een procedure tegen Chodiev te lanceren, dan moet ze een dossier overmaken aan de procureur, legde de advocaat uit op een persconferentie. Hij liet daarbij verstaan dat er binnen de onderzoekscommissie misschien wel geen unanimiteit bestaat. "U weet dat de minderheid luider roept dan de meerderheid", luidde het.

Het is de procureur die beslist of er een vervolging moet komen. Indien het zo ver komt, dan zal Vanderveeren "met veel plezier" pleiten dat de reputatie en de eer van zijn cliënt sterk zijn aangetast. De advocaat maakt zich sterk dat dit argument als rechtvaardigingsgrond kan tellen. Chodiev heeft immers "alle vertrouwen in de onderzoekscommissie verloren. Waarom zou hij komen als men hem van in het begin veroordeeld heeft?"

Volgens Vanderveeren zit het zijn cliënt hoog dingen als "maffieus, crimineel en reeds veroordeeld" over zichzelf te moeten lezen. Het is niet alleen zijn persoonlijke reputatie die is aangetast, ging de advocaat voort. Hij is ook verantwoordelijk voor meer dan 80.000 werknemers wereldwijd. Bovendien "zijn op financieel vlak de gevolgen enorm", aldus nog meester Vanderveeren. Hij voerde aan dat bankinstellingen vragen beginnen te stellen.