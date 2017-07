"De speurders zoeken nog een of meerdere mannen die een band hebben met de twee verdachten die gisteren zijn aangehouden", zegt VRT-journaliste Liesbeth Indeherberge. "Dat zijn twee broers die banden hebben met de Brusselse motorbende Kamikaze Riders. Die motorbende heeft een aantal geradicaliseerde leden, twee van hen zijn al veroordeeld voor terrorisme."

De verdachten die nog gezocht worden, zijn waarschijnlijk wel op de hoogte van de huiszoekingen en de arrestaties van de nacht van dinsdag op woensdag. "De vrees van de veiligheidsdiensten is dat het gedrag van de nog gezochte verdachten daardoor heel onvoorspelbaar is. We weten dat er gisteren een wapenarsenaal gevonden is, maar ook uniformen van politie- en beveiligingsagenten en ontstekingsmechanismen, dus de verdachten waren al redelijk ver in hun voorbereiding van een aanslag."