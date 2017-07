Een buurman met een verdacht dure auto. Bestelwagens met buitenlandse nummerplaten die af en aan rijden in uw straat. Of een kennis die niet lijkt te wonen op z'n officiële adres. Als u vermoedt dat iemand in uw omgeving fraudeert, dan kunt u sinds 2015 terecht bij een speciaal meldpunt. En veel Belgen weten dat. In de eerste drie maanden van dit jaar kreeg het meldpunt zo'n 50 oproepen per dag. In heel vorig jaar waren dat er zo'n 30 per dag. Er is dus een duidelijke stijging.