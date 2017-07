Auteur: Belga

Belga De Belgische F-16's die ingezet worden in de strijd tegen IS in Syrië en Irak hebben sinds september 2014 al 871 bommen gedropt. De Belgische inzet is goed voor vier of vijf procent van de luchtmissies die de door de VS geleide internationale coalitie uitvoert. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) in de Kamer gezegd.