De vogelspotters viel daarmee een bijzondere eer te beurt, want het dier werd nog nooit eerder opgemerkt in België, en wordt uiterst zelden gezien in West-Europa. "Het is echt een gewilde soort onder vogelspotters. In Nederland werden ze vijf keer waargenomen, waarvan vier keer na 1998. In het populaire vogelland Engeland zijn er ook nog maar een handvol waarnemingen geweest", aldus Driessens.

Deze ene waarneming wil volgens Driessens niet zeggen dat we de vogel nu plots regelmatig te zien gaan krijgen. "Het is een dwaalgast die een lange afstand heeft afgelegd. De groene bijeneter hoort echt niet thuis in West-Europa."

De expert zegt dat de oostenwind er mogelijk mee te maken heeft dat de vogel zich in onze contreien bevond, of haar jonge leeftijd. "In de zomer heb je een aantal jongere vogels die nog niet broeden, en daarom gaan rondzwerven."