Aan zwermen vliegende mieren kan u overigens niet veel doen, omdat het een natuurlijk fenomeen is. Het probleem gaat gewoon vanzelf over na de paring. Pollet is geen voorstander van insecticiden, vooral omdat de paring maar een korte poos duurt. “Het voornaamste is om de mieren weg te houden uit de woning door ze bijvoorbeeld buiten te borstelen. Dat is gelukkig zelden nodig, want de gevleugelde vormen zijn het niet gewoon om binnen te leven”, zegt Pollet.