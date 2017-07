Belgocontrol leed jarenlang verlies omdat het niet volledig werd vergoed voor de prestaties die het leverde op de luchthavens, vooral de regionale. In 2014 leidde dat bijvoorbeeld nog tot een verlies aan inkomsten van ongeveer 25 miljoen euro, al kon er toen dankzij uitzonderlijke elementen wel een minieme nettowinst in de boeken worden geschreven.

Sinds begin 2015 is die vergoeding er wel en kroop Belgocontrol structureel uit de rode cijfers. Na een nettowinst van 24,7 miljoen euro in 2015, volgde vorig jaar een nettowinst van 26,4 miljoen euro. "Op die manier konden we de gecumuleerde verliezen uit het verleden, die in 2013 waren opgelopen tot bijna 61 miljoen euro, terugbrengen tot 8,8 miljoen euro", luidde het maandag tijdens een persconferentie. "Mogelijk geraken ze dit jaar volledig weggewerkt."

De financiële ademruimte liet Belgocontrol ook toe om na jarenlange besparingen opnieuw te investeren in infrastructuur en personeel. Dat zal zeker in 2017 voelbaar zijn, met voor 37 miljoen euro geplande investeringen, of het grootste deel van het investeringsprogramma van 97 miljoen euro dat nog tot 2019 loopt.

Het bedrijf verwacht dit jaar ook 75 voltijdse equivalenten extra aan te werven. Het aantal personeelsleden gaat sinds 2015 weer voorzichtig in stijgende lijn (met 806 werknemers in 2016), nadat het in de periode 2010-2014 was gedaald van 930 tot 787.

Decuyper waarschuwde woensdag wel dat de winstcijfers de komende jaren niet op hetzelfde niveau zullen blijven. Meer investeringen leiden immers tot meer afschrijvingen, en meer personeel leidt tot hogere personeelskosten. Het bedrijf zal volgens zijn topman wel winstgevend blijven.