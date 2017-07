Tomorrowland lokt elke keer een massa volk naar De Schorre in Boom. Sowieso om te dansen, maar tijdens een festivalweekend zit de camping (“Dreamville”) ook volgestouwd met bijna 40.000 kampeerders. En die brengen heel wat mee: eten, drank, maar ook kampeermateriaal. En het is wat het is, er wordt nogal eens wat materiaal achtergelaten. Zomaar. Weg ermee.

Het dancefestival besefte vorig jaar het probleem. Zag de afvalberg. Keek over het puin. En had het moeilijk om het nog te ontkennen. De organisatie stapte naar de kringloopwinkels van Ecoso en na wat brainstorms werd al snel een oplossing gevonden: de kringwinkels zamelden in wat ze konden, met behulp van hun vrijwilligers. Een indrukwekkend resultaat van 75 ton kampeermateriaal in totaal. Alle spullen verkeren nog in perfecte staat. De achtergelaten spullen werden namelijk industrieel gereinigd, de slaapzakken opnieuw in vacuüm verpakt. Alle materiaal werd achteraf verzameld in de kampeerafdeling van de Kringloopwinkel.