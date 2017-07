Van Reusel vindt dat zelfs de fotoreportages op Facebook beter voorbehouden worden voor na het kamp. "Het is niet de bedoeling dat mensen via Facebook mee op kamp zijn. Een kamp is de gelegenheid om weg te zijn van de digitale snelweg en de elektronische drukte. We gaan het echte leven in en we gaan dat niet in een Facebook Live delen", zegt hij. "Gun die jongeren hun kamp."