We weten allemaal dat de smartphone of gsm achter het stuur gebruiken niet mag en dat het ronduit gevaarlijk is, maar toch doen we het. "We denken allemaal dat we kunnen autorijden", zegt Ludo Kluppels van het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid. "Autorijden is veel ingewikkelder dan pakweg een zaagmachine bedienen, maar als we zo een machine zouden bedienen, dan is er geen haar op ons hoofd dat er aan zou denken om tegelijkertijd ook nog even te gaan bellen, omdat we het te gevaarlijk vinden. Als we autorijden wel. Autorijden lijkt een automatisme waar het geen kwaad kan om die smartphone te checken. Niets is minder waar. Het is een arbeid, maar zo zien we het niet."