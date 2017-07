Begin dit jaar werd het lichaam van Sofie Muylle aangetroffen onder een houten terras naast de zeedijk in Knokke. Lange tijd werd er gezocht naar "de man met de blauwe jas", die urenlang te zien was op camerabeelden van de omgeving. In april kwam er dan een doorbraak dat er een DNA-spoor gevonden was op het lichaam van het slachtoffer.

Vorige week werd er een verdachte opgepakt in Roemenië. Het Brugse parket heeft "sterke aanwijzingen van schuld" en vroeg dan zijn overlevering, die er nu ook komt. Dat heeft een Roemeense rechtbank vandaag beslist. De overlevering zal waarschijnlijk eind volgende week gebeuren, laat het Brugse parket weten. In ons land zal de man een DNA-staal moeten afgeven, die dan vergeleken zal worden met het DNA dat op het lichaam van het slachtoffer gevonden werd.