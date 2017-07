De laatste 10 à 15 jaar is wereldwijd de burgerparticipatie enorm toegenomen. Hoe groot die toename precies is, is niet bekend. "Er bestaan geen exacte cijfers over", zegt Filip De Rynck expert burgerparticipatie aan de Hogeschool Gent. "Het is ook niet bij te houden. Van coöperaties voor voeding en energie alleen al zijn er -naar ruwe schatting- honderden in Vlaanderen." Als we enkel naar buurtinformatienetwerken (samenwerking tussen burger en politie om de veiligheid te vergroten) kijken, is dat aantal de afgelopen jaren met een derde toegenomen.

Of het nu een coöperatie is om een groepsaankoop elektriciteit te regelen, een Facebookgroep om te betogen tegen koriander, een actiegroep om een voetgangerszone te eisen of een WhatsApp-groep om samen een buurtfeest te organiseren. De lat voor u en ik ligt steeds lager om zelf het heft in handen te nemen. De burger wordt steeds hoger opgeleid, steeds mondiger en dankzij de informatisering en sociale media is het nooit gemakkelijker geweest om kleine lokale organisatiestructuren op te zetten.

