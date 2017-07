Het aantal asielzoekers in de Europese Unie is vorig jaar fors teruggelopen, zo blijkt uit het EASO-jaarverslag. In 2016 vroegen iets minder dan 1,3 miljoen mensen asiel aan in Europa, 7 procent minder dan in recordjaar 2015. In ons land ging het om 18.280 mensen, een daling met bijna 60 procent in vergelijking met 2015.

België komt daarmee op een twaalfde plaats in het Europees klassement: Duitsland, Italië, Frankrijk en Griekenland blijven koplopers, maar ook in Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland vroegen meer mensen asiel aan.

Het EASO is over het algemeen tevreden over de houding van de meeste EU-lidstaten. "We zagen dat de landen de asielcrisis vorig jaar echt hebben aangepakt. Er was wetgevend werk, maar de lidstaten toonden zich ook bezorgd om de grondoorzaak van asiel, namelijk de migratie", zei EASO-directeur José Carreiro.

Toch is er nog ruimte voor verbetering in verschillende lidstaten, waaronder ook België. Ons land wordt samen met Oostenrijk, Denemarken, Hongarije en Zweden op de vingers getikt voor de korte termijnen van verblijfsvergunningen voor subsidiair beschermde vluchtelingen. Die zijn over het algemeen niet veel langer dan de minimumtermijnen voor gewone asielzoekers, meent EASO. Bovendien is België "weinig flexibel" in het verlenen van humanitaire visa.

Ons land krijgt wel goede punten voor het informatiebeleid. "In België werden maatregelen genomen om specifiek kwetsbare groepen voldoende te informeren en aan hun specifieke noden te voldoen", klinkt het. Het gaat dan onder meer om niet-begeleide minderjarigen, vrouwen en homoseksuele of transgender asielzoekers.