In Anderlecht hebben speurders vannacht op zes plaatsen huiszoekingen gehouden: vier in woningen, twee in garageboxen. In een garagebox vonden de speciale eenheden onder andere kalasjnikovs. Vier personen zijn opgepakt. Twee van hen, twee broers die geradicaliseerd zouden zijn, zijn geen onbekenden van het gerecht.

Ook in Frankrijk zijn er huiszoekingen geweest in het kader van dit dossier, daar werd één iemand opgepakt.

In het verleden zijn al verschillende huiszoekingen gedaan in garageboxen in de zoektocht naar wapens van de terroristen van Parijs en Brussel. Mohamed Abrini - de man met de hoed - had tijdens een van zijn verhoren verklaard dat er nog ergens wapens verborgen waren. Intussen zijn er al honderden garageboxen doorzocht, maar het federaal parket zegt nu dat de huiszoekingen van vannacht daar los van staan.