De aankoopprijs ligt nog altijd heel hoog. "Al 5 jaar nemen wij in onze verkiezing van de beste gezinswagen ook deze auto's mee", legt Maarten Matienko van VAB, de Vlaamse Automobilistenbond, uit. "Voor gewone wagens gaat het om modellen tussen 19.000 en 29.000 euro. Voor de elektrische wagens hebben we onze limiet op 40.000 euro moeten leggen. Voor gezinnen is dat niet haalbaar." Danny Smagghe van Touring denkt wel dat de prijs zou moeten normaliseren wanneer er steeds meer productie is.

In het segment van de vol-elektrische wagens is het aanbod nog altijd heel beperkt, er zit weinig variatie in. "Dat is vooral een probleem voor mensen die ook wel naar het design van een wagen kijken", zegt Smagghe.

Het netwerk van laadpalen is nog altijd weinig ontwikkeld. "De overheden moeten ook volgen met het aanbieden van die laadpalen", zegt Smagghe. "Er zijn er nog altijd te weinig in vergelijking met landen als bijvoorbeeld Noorwegen. Je moet niet alleen thuis kunnen laden, maar ook langs de kant van de weg." Tegen 2020 moeten er 2.500 laadpalen bij komen, dat zijn 5.000 laadpunten, zegt Margot Neyskens, woordvoerder van minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) vandaag in De Morgen. In elke gemeente zou er dan minstens één laadpaal staan.

De actieradius is beperkt en het laden duurt nog veel te lang. "Aan het stopcontact thuis duurt het soms een uur om voor 8 à 10 kilometer op te laden", zegt Matienko. "Niet alle stopcontacten zijn ook even geschikt. Vaak is het nodig om een zwaardere installatie te laten plaatsen." "De Belgische automobilist rijdt 50 kilometer per dag, maar wil in zijn hoofd wel elke dag naar de Côte d'Azur rijden, dat is nog wat overdreven op dit moment", zegt Tony Verhelle.