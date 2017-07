Overbevolking is al lang een probleem in de Belgische gevangenissen. Maar de laatste twee jaar is er beterschap. In 2015 zaten er nog 10 procent meer mensen in de cel dan er eigenlijk plaatsen zijn. In 2016 was de overbevolking net onder de 10 procent gezakt. Maar de laatste maanden stijgt het aantal gevangenen opnieuw. Er zitten op dit moment 10.800 mensen in de Belgische gevangenissen, terwijl minister Geens dat aantal onder de 10.000 wil brengen.