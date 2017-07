In totaal werden vorig jaar 1.466 liften gecontroleerd. Bij 1.027 waren er tekortkomingen. Dat is zo'n 70 procent. Na een tweede controle scoorden 264 ervan nog steeds ondermaats. Daarbij ging het vooral om liften in bedrijven.

Het is de arbeidsinspectie die de liften controleert in de bedrijven, de FOD Economie doet dat in appartementsblokken. Volgens minister Peeters moeten eigenaars hun liften sowieso regelmatig laten controleren door externe instanties. "Ik laat mijn diensten nu systematisch de liften nakijken die niet orde zijn."

Sinds begin 2017 zijn er strengere veiligheidseisen van toepassing op liften die gebouwd zijn tussen 1958 en 1984. De meest opvallende veiligheidseis is de aanwezigheid van een kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn. Het ontbreken ervan gaf vorig jaar aanleiding tot drie dodelijke ongevallen.