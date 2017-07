In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 254.899 auto's verkocht. Iets meer dan de helft daarvan zijn wagens die rijden op benzine. Dat is opmerkelijk, want de Belg is normaal gesproken verslingerd aan diesel. Ter vergelijking: in 2013, amper 4 jaar geleden, werden in dezelfde periode dubbel zoveel dieselwagens verkocht dan auto's die rijden op benzine.

Benzineauto's zitten in de lift omdat het steeds minder interessant is om een dieselwagen aan te schaffen. En daar zijn verschillende redenen voor. Zo heeft Vlaanderen de laatste jaren de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting hervormd, waardoor het duurder is geworden om met een diesel te rijden.

"Er is de verschuiving van aandacht van louter vermindering van CO2-uitstoot naar luchtkwaliteit en roetuitstoot" legt Joost Kaesemans van Febiac uit. "Ook het verschil in de prijs aan de pomp tussen benzine en diesel is veel kleiner geworden. Bovendien groeit het ecologisch bewustzijn van de consument." Daarnaast is het prijsverschil tussen de diesel- en benzinevariant van dezelfde auto toegenomen.

(lees verder onder de grafiek)