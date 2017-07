Laatste ingangsexamen arts en tandarts, volgend jaar "numerus fixus"

Dan zal niet langer al wie geslaagd is de studies mogen aanvatten, maar enkel wie best gerangschikt is, én met een geplafonneerd aantal. Al moet de regering dat plan wel nog goedkeuren.

