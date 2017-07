"De belangen in de Tour zijn zo exuberant belangrijk geworden, dat haast alle middelen worden aangewend om te winnen. De rivaliteit is zo groot, dat men bijna alle ratio verliest. Dat is naar mijn mening de enige uitleg die voor het voorval van vandaag bestaat", stelt sportpsycholoog Jef Brouwers.

Volgens Brouwers wordt dit in de hand gewerkt door de organisatie die steeds grotere uitdagingen voorschotelt en managers voor wie het allemaal moet opbrengen. Een topsporter denkt op dat moment kennelijk niet meer aan de mogelijk zware consequenties.

"Dat is de paradox van de chimpansee. De aap in ons wint altijd van het verstand op emotionele momenten. En dat is het geval wanneer topsporters onder extreme druk komen te staan."