Toch beseft de stad dat enkel de verbetering van de infrastructuur geen garantie is op een filevrij Antwerpen. “Daarvoor is een mentaliteitswijziging nodig”, vindt Kennis. “Het is belangrijk dat we niet allemaal samen tijdens de spits in de wagen kruipen om naar het centrum te rijden. Want dan loopt alles vast. We proberen mensen te overtuigen om in hun tijd te schuiven, met thuiswerken bijvoorbeeld. Aan de andere kant hopen we dat mensen zich op andere manieren gaan verplaatsen of hun vervoersmiddelen combineren. Ik denk dan aan het openbaar vervoer of aan Park&Ride-mogelijkheden. De laatste kilometers kunnen dan per fiets afgelegd worden.”

Dat er plots veel wegenwerken tegelijkertijd uitgevoerd worden in Antwerpen is een feit, maar volgens de stad was er geen andere optie. “Als er jarenlang niets gebeurt, moet je natuurlijk aan de slag”, benadrukt Kennis. “Het was onze bedoeling om de zaken beter te maken naar de toekomst toe. Het gaat nu over één grote lijn die open ligt en een aantal kleinere onderhoudswerken. Daar moeten we simpelweg door.”