"Op vlak van preventie halen we 2 sporen uit het onderzoek die Vlaanderen moet bewandelen. Enerzijds is er een nood aan individuele begeleiding die in een vroege fase van radicalisering kan helpen. Die heeft tot doel mensen in de samenleving te integreren en hen een perspectief te bieden zodat ze niet in handen van een extremistische groep vallen."

"Anderzijds is een bredere aanpak nodig. Lokale deradicaliseringsambtenaren stoten vaak op een aantal knelpunten die zij niet kunnen oplossen en die zo'n bredere aanpak vergen. Zo is een constructieve samenwerking nodig tussen politie en sociale diensten. De overheid moet ook de uitdagingen van de diverse samenleving aanpakken, zoals schooluitval, jeugdwerkloosheid en leefbaarheid in wijken."