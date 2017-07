Na de terreuraanval op de Bataclan in Parijs was de vaststelling dat de hulpdiensten de slachtoffers pas konden helpen nadat de politie de terroristen geneutraliseerd had. Om daar verandering in te brengen is een nieuw team samengesteld dat samen met de gespecialiseerde politie-eenheden slachtoffers uit gevaarlijke en uitzonderlijke situaties – denk aan een aanslag – kunnen evacueren. Bedoeling daarbij is dat de hulpdiensten al kunnen optreden terwijl de politie nog bezig is met haar actie. Op die manier kunnen levens gered worden.

Dat beaamt ook Paul Putteman van de federale politie: "Men heeft vastgesteld in het buitenland, onder andere in de Bataclan dat de hulpverlening vrij laat op gang komt als je eerst de zaken moet veiligstellen met de politie. Beter is: samenwerken en onder optimale veilige omstandigheden toch zo vlug mogelijk die medische hulp verstrekken".