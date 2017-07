De nieuwe tarieven staan vandaag op de website van De Tijd en worden bevestigd door de FOD Economie.

Om onverwachte prijsverhogingen in de sector van de hospitalisatieverzekeringen te vermijden, werden vorig jaar weer de medische indexen ingevoerd. Die volgen de evolutie van de prijzen in de gezondheidszorg. Er bestaan vier indexen die gerelateerd zijn aan de diverse soorten ziekteverzekeringscontracten, met verschillende tarieven: het tarief 'eenpersoonskamer', het tarief 'twee- en meerpersoonskamer', het tarief 'ambulante zorgen' en het tarief 'tandverzorging'. De indexen gelden alleen voor particulieren en worden uitgesplitst naar leeftijdsklasse. De berekening en publicatie van de indexen gebeurt eenmaal per jaar in juli, terwijl de nieuwe tarieven pas ingaan op de vervaldatum van het verzekeringscontract. Het is aan de verzekeraars om te beslissen of ze de toegestane premieverhogingen ook daadwerkelijk doorvoeren.