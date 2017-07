Het gebruik van anabolen is in ons land verboden. Daarom worden er regelmatig controles in fitnesscentra georganiseerd. Wie positief test, krijgt niet alleen een fikse geldboete: volgens de wet krijgt de gebruiker ook een clubverbod van vier jaar opgelegd. Toch zou de Vlaamse fitnessfederatie amateursporters liever op een andere manier aanpakken. De federatie erkent dat er een probleem is en dat deze sporters begeleiding nodig hebben. Maar ze vindt het onlogisch dat betrapte sporters nu niet meer welkom zijn in hun club.

“We moeten beweging blijven stimuleren,” zegt Eric Vandenabeele van de FitnessOrganisatie. “Wanneer we deze sporters weigeren, zullen ze thuis of in de privé ongecontroleerd anabolen blijven gebruiken. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom werken we nu ook aan een nieuwe gedragscode. We moeten de gebruikers niet alleen sneller kunnen opsporen, maar we moeten er ook voor zorgen dat ze professioneel begeleid worden”.