Het Brusselse hof van beroep had eind vorig jaar de Belgische Staat verplicht een gezin met twee minderjarige kinderen visa of doorgangsvergunningen voor drie maanden te geven, op straffe van een dwangsom van 4.000 euro per dag. Eerder had de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) al beslist dat de familie een visum moest krijgen.

Maar staatssecretaris Francken weigerde dat. Hij voerde onder meer aan dat een aanvraag in ons land moet gebeuren, niet in een Belgische ambassade of een consulaat. Het gezin in kwestie had de visa in de ambassade in Beiroet (Libanon) aangevraagd. Het Europees Hof van Justitie gaf Francken in maart op dat vlak gelijk. Diezelfde maand besliste ook de RVV dat het gezin toch geen visum moet krijgen.