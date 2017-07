"Laatste, maar niet het minste: we zouden de Commissie willen horen over aanpassingen van auto’s die in gebruik zijn. …. Een andere praktijk die in veel lidstaten is vastgesteld, is dat onderdelen van de apparaten om de uitstoot te beperken dikwijls worden verwijderd (diesel roetfilters…) en dat de boordcomputers worden aangepast om foutmeldingen uit te schakelen. <...> We zouden dankbaar zijn als de Commissie een aantal van onze vragen die we hebben over de wettelijkheid en de regels van deze praktijk zou kunnen beantwoorden."