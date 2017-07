Elk jaar verliezen heel wat vleermuizen het leven in een windmolen. Exacte cijfers voor Vlaanderen zijn er niet, maar het zou gaan om twintig vleermuizen per jaar per windmolen. In Duitsland gaan ze ervan uit dat het in totaal om 250.000 dieren per jaar gaat.

"Het is ook moeilijk te tellen", zegt Joris Everaert, vleermuisexpert van het Instituut voor Natuur en Bos, aan VRT Nieuws. "Vele vleermuizen sterven aan longschade door de luchtdrukverschillen. Die vleermuizen vallen dus niet meteen naar beneden, maar kunnen soms pas enkele dagen later sterven."