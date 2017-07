Lahnachi's naam stond op de Belgium's Most Wanted-lijst, een website met de meest gezochte voortvluchtige criminelen. In oktober 2009 werd hij veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf uit voor de gewelddadige verkrachting van een jonge vrouw. Maar amper een paar maanden later kon hij samen met twee kompanen uit de gevangenis van Ittre ontsnappen.

Zijn twee kompanen konden al opgepakt worden, maar Lahnachi bleef spoorloos. Tot nu dan. Vorige week liep een "gouden tip" binnenliep op de Most Wanted-website. "Een wakkere Nederlandse burger consulteerde vorige week de website", vertelt Van Steenbrugge. "Hij herkende iemand op de foto en kon hem koppelen aan een persoon die in een Rotterdams daklozencentrum verbleven had. Dan is het allemaal heel snel gegaan: we hebben FAST Nederland ingeschakeld die hem gisterenochtend in het centrum van Rotterdam kon oppakken."

Al die tijd was hij onder een valse identiteit onder de radar kunnen blijven. Het Belgische gerecht heeft nu om zijn uitlevering gevraagd.