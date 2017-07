Vandaag krijgen we rustig en zacht weer met afwisselend opklaringen en bewolkte perioden. Daarbij is er meer zon aan de kust en langs de Franse grens en meer wolken in het noorden van het land. Mogelijk valt daar ook een buitje. Maxima van 19 of 20 graden in de Ardennen, rond 21 graden aan zee en van 22 tot 25 graden elders in het land. De wind waait meestal zwak uit zuidwest of uit veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Vanavond is het rustig met wolken en opklaringen en in het tweede deel van de nacht wordt het licht bewolkt met hier en daar nevel of een mistbank. De wind is zwak uit veranderlijke richtingen. Minima van 11 graden in de Ardennen tot 15 graden aan de kust.

Woensdag verwachten we mooi en zonnig weer. In de namiddag kunnen er zich enkele onschuldige wolkenvelden vormen. Maxima tussen 22 en 27 graden bij een meestal zwakke noordoostelijke wind. Aan de kust is de wind matig.

Donderdag wordt het weer vrij zonnig en nog iets warmer. De maxima liggen tussen 24 en 29 graden. Mogelijk kunnen er in de namiddag vanuit Frankrijk enkele onweersbuien overtrekken.

Ook op vrijdag blijft het warm. Zonnige perioden wisselen af met perioden met meer wolkenvelden en kans op enkele onweersbuien. We halen tot 28 graden.

Vanaf het weekend wordt er geleidelijk minder warme zeelucht naar ons aangevoerd. De kans op onweer verdwijnt nagenoeg maar het blijft wisselend bewolkt met soms nog plaatselijk enkele lichte buitjes.

De temperaturen dalen geleidelijk naar waarden rond 22 graden begin volgende week.