West-Vlaanderen lanceert zwerfvuilcampagne: "Laat je peuk niet stranden"

Wist u dat peuken op een strand nooit helemaal vergaan? Wetenschappers spreken over een vervuiling die in de miljoenen peuken loopt. Voor machines die stranden reinigen zijn ze te klein, voor manuele schoonmakers is het een pest.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

West-Vlaanderen lanceert zwerfvuilcampagne: "Laat je peuk niet stranden"

Wist u dat peuken op een strand nooit helemaal vergaan? Wetenschappers spreken over een vervuiling die in de miljoenen peuken loopt. Voor machines die stranden reinigen zijn ze te klein, voor manuele schoonmakers is het een pest.