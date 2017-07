De sporen in Nederland zijn voorzien van sensoren die onder meer het gewicht per rijtuig meten, oorspronkelijk bedoeld om goederenvervoerders op basis van hun gewicht af te kunnen rekenen. Die informatie gaan de Nederlandse Spoorwegen (NS) nu gebruiken om in realtime informatie aan de reizigers te geven over de vrije zitplaatsen op de trein. Een wagon met meer reizigers weegt immers meer dan een lege wagon.

Het is niet omdat er in de ene wagon geen vrije zitplaats meer is, dat dit in een andere wagon ook het geval is. Uit onderzoek blijkt dat veel reizigers instappen daar waar bijvoorbeeld een trap is naar het perron. "In onze app willen we onze reizigers juist laten zien dat verderop nog plek is. Het liefst nog voordat ze instappen", klinkt het bij de NS. Zo weet u in Nederland waar op het perron u moet wachten om relatief zeker te zijn van een vrije zitplaats.