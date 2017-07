Uit verschillende studies in de Verenigde Staten en West-Europa blijkt dat het gebruik van anabolen toeneemt. In de VS zouden er zo'n 4 miljoen gebruikers zijn en in West-Europa zou 1 procent van de bevolking spierversterkers gebruiken. In fitnessclubs zou dat zelfs tot 20 procent van de bezoekers zijn.

Waarom nemen jongen mensen hun toevlucht tot dergelijke doping? "Voornamelijk onder sociale druk", legt Hans Cooman uit. "Men moet nu bijna een sixpack hebben om representabel te zijn. De lat wordt in reclamecampagnes zodanig hoog gelegd dat het bijna onmogelijk is door alleen goed te trainen zoiets te gaan bereiken. Dan gaan mensen misschien in eerste instantie naar voedingssupplementen gaan grijpen en vervolgens - als die niet voldoende blijken - naar anabolen."