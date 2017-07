Het is noodzakelijk dat u uw woonst een bewoonde indruk geeft. Zo is het belangrijk dat de brievenbus niet uitpuilt, want dat is hét teken voor inbrekers dat u wellicht al langer afwezig bent. U kan met de post afspraken maken om uw brieven gedurende uw vakantie in te houden en u kan ook uw krantenabonnement even onderbreken. Nog beter is om aan een buur, vriend of familielid te vragen om uw brievenbus regelmatig te komen leegmaken.

Nog aan die buur, vriend of familielid kan u vragen om uw rolluiken regelmatig op te trekken en neer te laten, de bloemen water te geven en het gras te maaien. Dat alles zorgt ervoor dat uw woonst een bewoonde indruk heeft.

Voor die bewoonde indruk kan u ten slotte ook nog vertrouwen op domotica. Zo kan u uw domotica regelen dat 's avonds de lichten automatisch aangaan.