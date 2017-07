Na een grootscheepse klopjacht kon Hassan Zaïd rond 11 uur al opgepakt worden, in een bosje in Kasteelbrakel. Zijn twee kompanen bleven echter voortvluchtig, tot Ahmed El Yaagoubi in maart 2010 opgepakt kon worden in het Franse Metz. De correctionele rechtbank van Nijvel had El Yaagoubi intussen samen met Hassan Zaïd en de nog steeds voortvluchtige Mustapha Lahnachi veroordeeld tot 6 jaar cel voor de misdrijven die ze tijdens hun ontsnapping gepleegd hadden.

Sindsdien was het stil rond Lahnachi, tot vandaag het bericht kwam dat de man in Rotterdam was opgepakt. Hij zal nu aan België worden overgeleverd. De federale politie geeft voorlopig geen commentaar en zegt morgen te zullen communiceren over de arrestatie van de Belgische voortvluchtige.