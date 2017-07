Volgens minister Maggie De Block gaat het niet om een besparing maar om een verschuiving van middelen in de hele ziekenhuisfinanciering. "Het geld blijft in het algemene ziekenhuisbudget zodat het elders, maar ook in de kinderpsychiatrie, voor andere patiënten en zorgverstrekkers kan worden gebruikt", zegt ze.

De Block benadrukt dat de ziekenhuisfinanciering tot nu toe geen rekening hield met de mogelijkheid van gedeeltelijke opnames. Als gevolg daarvan werden de dagplaatsen in de kinderpsychiatrie, de "kleine k-bedden", al die jaren gefinancierd als opnameplaatsen die 24 uur bezet zijn.

"We moeten elke euro zo goed mogelijk besteden ten voordele van onze patiënten. We passen de financiering nu stapsgewijs aan en die bijsturing is gespreid over drie jaar", zegt De Block. Ze heeft ook aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen advies gevraagd over het personeelsaantal dat nodig is in de kinderpsychiatrie zodat de normen verduidelijkt en eventueel aangepast kunnen worden.

De minister zegt voorts dat bij koninklijk besluit het moratorium opgeheven is op plaatsen in de kinderpsychiatrie. Daardoor is het opnieuw mogelijk bijkomende plaatsen te creëren. En tot slot benadrukt haar kabinet dat er stevig geïnvesteerd wordt in een nieuw beleid voor de kinderpsychiatrie.