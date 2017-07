“Het is natuurlijk heel gemakkelijk”, vertelt een vrijwilliger, die op The Hive, de grootste camping op Rock Werchter, achtergelaten tenten aan het opplooien is. “Je investeert met z’n tienen in zo’n partytent, zo kan je de kostprijs per individu behoorlijk drukken. Maar het kost te veel moeite om de tent ook weer mee naar huis te nemen. Zelfs de meer kwaliteitsvolle tenten, die meer dan één festival zouden doorstaan, worden daardoor gewoon gedumpt.” Gedumpt en wachtend op een bulldozer, want “was het vroeger nog de gewoonte om de goede tenten eruit te halen en weg te schenken, dan gebeurt dat nu niet meer”, vertelt een andere vrijwilliger. “Het kost te veel voor het festival.” Festivalganger en festival vinden elkaar dus wel een beetje als het gaat over moeite doen. “En hier iets meenemen dat we zelf misschien nog kunnen gebruiken, is ons uitdrukkelijk verboden”, voegt hij er nog aan toe. Al doet het festival natuurlijk wel z’n best, hoor je waaien. Gratis vuilniszakken worden volop aangeboden. Maar zijn die wel groot genoeg om een hele partytent in te krijgen?