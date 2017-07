"De controleurs kunnen de roetfilter niet fysiek verifiëren, omdat de auto daarvoor gedeeltelijk gedemonteerd moet worden", legt De Backer uit. "De filter is verborgen, ter hoogte van de uitlaat." De controleurs van de autokeuring hebben het recht niet om een voertuig te demonteren, voert de federatie aan.

Dat betekent niet dat ze misbruik helemaal niet kunnen nagaan. "Op de nieuwste voertuigen is er een een lichtje dat een weggehaalde roetfilter aangeeft op het dashboard", zegt De Backer. "Maar wie de roetfilter weghaalt, zal vaak ook betalen om ook aan dat lichtje te prutsen."

De laatste manier om fraude te ontdekken is dus nagaan of de uitstootnormen gerespecteerd worden. "Maar de limieten liggen nu te hoog", zegt De Backer, die nog opmerkt dat de Europese normen wel nageleefd worden in België. De autokeuringsfederatie pleit voor striktere normen in heel Europa.

Volgens de woordvoerster kan de test inderdaad efficiënter gebeuren, maar "het is aan de wetgever om daar iets aan te doen".