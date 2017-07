Nog een belangrijke wijziging is dat wie zijn boete weigert te betalen niet meer automatisch voor de politierechter zal moeten komen. Wie niet ingaat op het voorstel van minnelijke schikking, zal een betalingsbevel krijgen. "Het parket zal in de toekomst zonder tussenkomst van een politierechter een betalingsbevel kunnen geven. Het ministerie van Financiën kan die boete dan innen." Dat kan bijvoorbeeld door middel van een deurwaarder of door minder belasting terug te geven bij iemand die een personenbelasting terugkrijgt.

Wie de minnelijke schikking weigert te betalen, moet ook zo'n 35 procent meer betalen als hij een voorstel in de bus krijgt.