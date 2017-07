Grote hinder is er onder meer in Antwerpen, waar slechts 15 procent van alle chauffeurs is uitgereden. In de stad Antwerpen is dat ongeveer hetzelfde aantal voor de bussen. De trams doen het wat beter, een op de drie tramchauffeurs is er aan de slag.

Ook in Vlaams-Brabant is er veel hinder. Daar rijdt vanochtend één bus op de drie. In het noorden van de provincie is dat iets meer, in het Pajotteland net iets minder. De pendelbussen die festivalgangers van de camping van Rock Werchter naar de stations brengen, rijden voorlopig wel allemaal.

In Limburg is driekwart van de bussen uitgereden. Op de streeklijnen is de dienstverlening heel onregelmatig. En ook in de steden rijden beduidend minder bussen dan op een gewone weekdag.

De hinder in Oost-Vlaanderen varieert behoorlijk per regio. Vooral het stadsnet van Aalst en Gent ondervindt veel hinder. Zo wordt in Gent slechts de helft van het tramnet bediend en dat met een lagere frequentie.

In West-Vlaanderen heeft vooral de kusttram het moeilijk. Daar rijdt er maar eentje om het uur. En ook in Oostende en Brugge rijden er veel minder bussen dan anders.