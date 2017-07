Het besluit van de regering over de vergoeding voor kinder- en jeugdpsychiatrie verscheen vrijdag in het Staatsblad. Volgens de kinderpsychiaters van de algemene ziekenhuizen wordt de financiering van de dagplaatsen in hun diensten door de beslissing gehalveerd.

Een heel aanbod aan therapieën, gaande van gesprekstherapie, muziektherapie of beeldende therapie, waarvoor de diensten de jongste jaren forse inspanningen leverden, zou daardoor onmogelijk worden. "Een kinderpsychiatrische leefgroep wordt op deze manier gereduceerd tot een dagopvang", luidt het in een mededeling van de betrokken diensten.

Minister De Block nuanceert het verhaal. In het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering is aan het licht gekomen dat de bewuste plaatsen in de kinder- en jeugdpsychiatrie jarenlang aan 200 procent zijn gefinancierd. "Dat is niet correct. Er zijn ook andere diensten met noden", klinkt het op het kabinet.

Het bewuste kb zal die dubbele financiering geleidelijk afbouwen: dit en volgend jaar wordt de financiering telkens met dertig procent verminderd. Het jaar daarna wordt elke plaats voor honderd procent gefinancierd. Bovendien blijven de middelen binnen het algemene budget van de ziekenhuisfinanciering. De minister heeft ook een advies gevraagd aan de federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen over de nodige personeelsinzet per plaats.