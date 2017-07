De extra bussen die De Lijn dezer dagen vanuit de stations van Leuven en Aarschot inzet van en naar Rock Werchter zijn volgens plan uitgereden. Volgens de Leuvense vakbondssecretaris Ronnie Danckaert (ACOD) is dat een bewuste keuze geweest, die de vakbonden in onderling overleg gemaakt hebben.

"We hebben onze goede wil willen tonen ten aanzien van de vele duizenden festivalgangers, onder meer omdat het hier om jonge mensen gaat die potentiële klanten zijn om het openbaar vervoer te gaan gebruiken. We hebben daarom de chauffeurs, die zich hiervoor overigens vrijwillig hebben opgegeven, en de bussen niets in de weg willen leggen. De extra bussen voor Rock Werchter zijn bovendien een jarenlange traditie die ook bij de chauffeurs goed ingeburgerd is", aldus Danckaert.

De Leuvense vakbondssecretaris wijst er in dit verband op dat de staking normaliter al 14 dagen geleden gepland geweest was. "Wij hebben de actie bewust tot dit weekend uitgesteld omdat we de jongeren niet wilden storen tijdens hun examens".

Dat de staking ook in Vlaams-Brabant op zaterdag nog zeer goed opgevolgd werd, heeft volgens Danckaert veel te maken met een sms die de nationale directie van De Lijn aan alle chauffeurs gestuurd heeft en waarin de vakbonden beschuldigd werden van het verspreiden van leugens over de CAO-onderhandelingen. "We hebben hierop de kritiek van de directie punt voor punt weerlegd en hun eigen leugens ontmaskerd. Dat bericht aan de chauffeurs heeft veel kwaad bloed gezet. Zaterdag zijn in Vlaams-Brabant slechts 15 procent van de bussen uitgereden wat uitzonderlijk is. De woede bij de werknemers zit duidelijk zeer diep", aldus Ronnie Danckaert.